За ночь сгорели три машины. Задержан подозреваемый в поджоге автомобилей в Малиновке. Во всех трех случаях возгорания начинались в салоне транспортных средств, машины получили идентичные повреждения. Поджигатель прятался за автомобилями - недалеко от сгоревших. К уголовной ответственности раньше не привлекался, но рассказал, что стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело. В милиции отмечают, все три подожженные автомобили долгое время не эксплуатировались.