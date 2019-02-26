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За прошедшие сутки на пожарах в Минской области погибли три человека
В деревне Паничи Слуцкого района при возгорании жилого деревянного дома обвалилась кровля. В итоге погиб хозяин. Причина пожара выясняется. Еще одна жертва огня - в деревне Гатово. При задымлении квартиры хозяин упал в обморок. Спасти мужчину не удалось. Подобное происшествие и в Клецке. Горела квартира на четвертом этаже, погибла 68-летняя женщина.
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