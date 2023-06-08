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За распространение детской порнографии задержан житель Солигорска

За распространение детской порнографии задержан житель Солигорска

Жителя Солигорска задержали за распространение детского порно, пишет БЕЛТА.

В поле зрения оперативников Солигорского РОВД попал 27-летний местный житель. Сообщается, что мужчина состоял в интернет-сообществах, в которых распространялась детская порнография.

На этих ресурсах фигурант переписывался с другими участниками в поисках детской порнографии и предлагал обмен видео. На смартфоне задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили видеофайлы с детским порно и установили факты их распространения мужчиной. В настоящее время устанавливается, где и кем изготавливался запрещенный контент.

Следователи возбудили уголовное дело за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего.

Фото:pixabay.com

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