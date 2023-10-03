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За убийство своего ребенка в Слуцке судят родителей
Минский областной суд в выездном судебном заседании (в помещении суда Слуцкого района) начал рассматривать уголовное дело об убийстве родителями своего ребенка, пишет БЕЛТА.
Под стражей находятся супруги, которые в присутствии двух малолетних сестер и сводного малолетнего брата погибшего, убили своего сына 2019 года рождения.
Известно, что ребенок подвергался насилию со стороны родителей фактически с самого рождения на протяжении трех лет. К тому же он голодал, поэтому был истощен.
Как следует из материалов дела, обвиняемые ограничивали возможность свободного движения конечностей ребенка путем их фиксации предметами одежды и постельными принадлежностями, а также систематически избивали его руками и ногами по голове и туловищу, где расположены жизненно важные органы.
В очередной раз, в январе 2023 года, находясь дома, в присутствии других детей супруги нанесли множество ударов руками и ногами по голове и ногам ребенка. Малыш скончался.
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