За убийство своего ребенка в Слуцке судят родителей

Минский областной суд в выездном судебном заседании (в помещении суда Слуцкого района) начал рассматривать уголовное дело об убийстве родителями своего ребенка, пишет БЕЛТА.

Под стражей находятся супруги, которые в присутствии двух малолетних сестер и сводного малолетнего брата погибшего, убили своего сына 2019 года рождения.

Известно, что ребенок подвергался насилию со стороны родителей фактически с самого рождения на протяжении трех лет. К тому же он голодал, поэтому был истощен.

Как следует из материалов дела, обвиняемые ограничивали возможность свободного движения конечностей ребенка путем их фиксации предметами одежды и постельными принадлежностями, а также систематически избивали его руками и ногами по голове и туловищу, где расположены жизненно важные органы.