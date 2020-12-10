3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
За угрозу иностранному журналисту задержан минчанин
В сентябре в милицию обратился 31-летний продюсер известного российского сетевого издания Константин Придыбайло и пояснил, что ему угрожают по телефону.
Оперативники выяснили, что заявителю звонил 47-летний житель Минска, который выказывал намерение расправиться с ним. Мужчину задержали. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за угрозу убийством.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера