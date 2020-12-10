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За угрозу иностранному журналисту задержан минчанин

В сентябре в милицию обратился 31-летний продюсер известного российского сетевого издания Константин Придыбайло и пояснил, что ему угрожают по телефону.

Оперативники выяснили, что заявителю звонил 47-летний житель Минска, который выказывал намерение расправиться с ним. Мужчину задержали. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за угрозу убийством.

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