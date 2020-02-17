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За выходные ГАИ задержала 141 нетрезвого водителя
Сразу несколько серьезных аварий с участием нетрезвых водителей произошло в минувшие выходные в Беларуси. В Пружанском районе 38-летний мужчина не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся. Спасателям пришлось его деблокировать. В бессознательном состоянии он был доставлен в больницу. Экспертиза установила наличие в его крови 1,4 промилле алкоголя.
В Барановичском районе инспекторы остановили 44-летнего водителя "Фольксвагена" - медицинское освидетельствование показало 3,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Под Минском водитель пытался скрыться от милиции и погиб в ДТП
В Минском районе водитель на "Ниссан", уходя от погони ГАИ, не справился с управлением и влетел в дерево. Шофер погиб на месте. За минувшие выходные по стране инспекторы ГАИ задержали 141 нетрезвого водителя.
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