Задержанный 43-летний предприниматель 35 раз привлекался к административной ответственности

На "мирный протест" с немирным арсеналом. Сотрудниками милиции задержан 43-летний предприниматель, который участвовал в несанкционированном массовом мероприятии на так называемой "Площади перемен". В его рюкзаке обнаружены и изъяты армейская дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка и железные шарики к ней, самодельная дубинка, балаклава. Сам мужчина 35 раз привлекался к административной ответственности. В настоящее время с задержанным работают следователи, его действиям будет дана правовая оценка.