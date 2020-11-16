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Задержанный 43-летний предприниматель 35 раз привлекался к административной ответственности
На "мирный протест" с немирным арсеналом. Сотрудниками милиции задержан 43-летний предприниматель, который участвовал в несанкционированном массовом мероприятии на так называемой "Площади перемен". В его рюкзаке обнаружены и изъяты армейская дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка и железные шарики к ней, самодельная дубинка, балаклава. Сам мужчина 35 раз привлекался к административной ответственности. В настоящее время с задержанным работают следователи, его действиям будет дана правовая оценка.
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