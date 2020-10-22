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Задержан неоязычник, который участвовал в массовых беспорядках в Жлобине
Участвовал в массовых беспорядках, является активным сторонником славянского неоязычества. МВД сообщает о задержании 24-летнего жителя райцентра. Молодой человек участвовал в беспорядках в Жлобине с 10 по 11 августа. Тогда группы радикально настроенных людей бросали камни в милицейские автомобили.
Мужчина признан подозреваемым по уголовному делу, которое, кстати, было возбужденно ранее за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. О его симпатии к неоязычеству отчетливо свидетельствуют татуировки на теле. А уже как влияла идеология национализма на жизненные принципы задержанного, прояснится в ходе следствия.
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