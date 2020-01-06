Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чьи останки обнаружили в Свислочи

Задержан подозреваемый в убийстве женщины, конечности которой нашли в Свислочи. Сегодня ночью сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов "Алмаза" провели спецоперацию в Витебске. Подозреваемый - 26-летний иностранец. Причиной убийства правоохранители называют конфликт, в результате которого мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры (видео).



Правоохранители изучают иную информацию, которая может иметь отношение к происшествию.



