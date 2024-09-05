Минск

Пенсионер на легковушке не пропустил мотоциклиста на столичном перекрестке. Как итог - байкер в больнице. Инцидент произошел накануне вечером на Логойском тракте. По информации ГАИ, 82-летний автомобилист на Opel при развороте не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha. Произошел удар, итогом которого стала госпитализация мотоциклиста.

Еще один мотоциклист попал в ДТП в Минске. На этот раз байкер сам стал виновником аварии. Видео инцидента запечатлела камера наблюдения. Мотоцикл Honda на пересечении улиц Аэродромной и Чкалова проехал перекресток на красный сигнал светофора. Двухколесный транспорт влетел в автомобиль Honda, а виновник ДТП угодил в больницу.

Могилев

В Могилеве инспекторы ДПС задержали пьяного мотоциклиста. На улице Королева сотрудники ГАИ обратили внимание на байкера, который ехал не совсем уверенно на своем транспорте. При этом его пассажир был без шлема. Остановив водителя, инспекторы заподозрили, что водитель пьян. Медосвидетельствование догадки подтвердило – 2.1 промилле алкоголя. Более того, оказалось, что мотоциклист уже

был судим за нетрезвую езду, а водительского удостоверения никогда не получал. Нарушителю грозит уголовная статья. Его транспорт на штрафстоянке.

Волковыск