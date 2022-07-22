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Застолье в Полоцком районе закончилось поножовщиной

Застолье с алкоголем закончилось поножовщиной и смертью. В Полоцком районе расследуют уголовное дело об убийстве. По данным СК, компания из девяти человек отдыхала в частном доме. Между двумя парнями произошел конфликт. Когда их 20-летний знакомый решил помирить приятелей, то получил ножевое ранение. Подозреваемый с орудием преступления скрылся. Потерпевшего спасти не удалось, он скончался до приезда медиков.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников милиции подозреваемый был установлен и задержан. На допросе он рассказал следователю обстоятельства совершения им преступления. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Установлено, что 20-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за злостное хулиганство и грабеж. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 ("Убийство") Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области

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