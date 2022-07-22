Застолье в Полоцком районе закончилось поножовщиной

Благодаря профессиональным действиям сотрудников милиции подозреваемый был установлен и задержан. На допросе он рассказал следователю обстоятельства совершения им преступления. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Установлено, что 20-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за злостное хулиганство и грабеж. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 ("Убийство") Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области