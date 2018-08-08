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Завтра суд продолжит рассмотрение всех обстоятельств гибели Александра Коржича
Слушания по резонансному уголовному делу начались сегодня в Минске. Завтра областной суд продолжит рассмотрение всех обстоятельств гибели солдата-срочника Александра Коржича.
Судья принял решение начать с допроса обвиняемых. Затем допросят пострадавших и свидетелей. Сегодня в суде Московского района столицы, где проходит заседание, прокурор три с половиной часа зачитывал обвинение. Юрий Шерснев перечислил все эпизоды получения взяток и превышения служебных полномочий обвиняемыми. На скамье подсудимых трое военнослужащих учебного центра в Печах: Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Важевич.
Им выдвинуты обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия - доведение до самоубийства", "Получение взятки" и "Кража". На процессе присутствуют мама и бабушка погибшего солдата. Также сегодня в суд явились 22 военнослужащих, но это неполное число потерпевших. Остальные будут вызваны на процесс позже. Обвиняемым по делу грозит до 12 лет лишения свободы.
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