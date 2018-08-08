Завтра суд продолжит рассмотрение всех обстоятельств гибели Александра Коржича

Слушания по резонансному уголовному делу начались сегодня в Минске. Завтра областной суд продолжит рассмотрение всех обстоятельств гибели солдата-срочника Александра Коржича.

Судья принял решение начать с допроса обвиняемых. Затем допросят пострадавших и свидетелей. Сегодня в суде Московского района столицы, где проходит заседание, прокурор три с половиной часа зачитывал обвинение. Юрий Шерснев перечислил все эпизоды получения взяток и превышения служебных полномочий обвиняемыми. На скамье подсудимых трое военнослужащих учебного центра в Печах: Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Важевич.