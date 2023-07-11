Женщина пострадала при столкновении двух троллейбусов в Минске

В Минске столкнулись два троллейбуса, в ДТП пострадала пенсионерка. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 11.55 на улице Калиновского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух троллейбусов из-за невнимательности при управлении и несоблюдения безопасной дистанции.

63-летняя пассажирка одного из троллейбусов доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска.