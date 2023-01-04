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Женщина проснулась оттого, что прямо под ней тлеет матрас, житель Солигорска провалился под лед, пенсионер надышался дымом
Солигорск
Помощь спасателей понадобилась жителю Солигорска, который накануне провалился под лед на озере. Рыбака не смутила плюсовая температура. Отойдя около сотни метров от берега без спасательного жилета, мужчина оказался в воде. Пока пострадавший пытался выбраться и ждал специалистов, получил переохлаждение, его госпитализировали. К слову, до скорой спасенного пришлось нести на руках, поскольку к этому месту подъехать на машине нельзя.
Шумилинский р-н
В огне оборвались сразу две жизни в Шумилинском районе. Обстоятельства смертельного пожара, который случился накануне, выясняют следователи. Как рассказали в ведомстве, в одном из домов деревни Цевьи компания сожителей и их знакомого проводили вечер за рюмкой спиртного. После окончания застолья все трое ушли спать. Через некоторое время женщина проснулась оттого, что прямо под ней тлеет матрас.
Она попыталась разбудить мужчин и вытащить их из дома, однако у нее это не получилось. Выбежав на улицу, жительница Шумилинского района добралась до соседей, откуда и позвонила в МЧС. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. В сгоревшем доме обнаружены тела двух мужчин.Погибшие - 42-летний хозяин дома и его 48-летний гость. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
Барановичи
В Барановичах возгорание произошло в доме на улице Тексер. Там накануне спасли пенсионера, рассказали в МЧС. О том, что внутри горящей квартиры на первом этаже остался хозяин, прибывшим на вызов спасателям сообщили соседи. Когда 61-летнего мужчину нашли на кухонном полу, он надышался дымом и признаков жизни уже не подавал, пульса не было. Пострадавшего вынесли на улицу, после проведенных реанимационных мероприятий его сердце получилось запустить. Пенсионера госпитализировали.
США
Крупный пожар вспыхнул в городе американского штата Орегон Портленде. Пламя охватило здание Корейской евангелической церкви. Возгоранию присвоен третий ранг сложности, сообщили в экстренных службах. И как рассказывает один из телеграм-каналов, со слов местных жителей, пожар могли устроить бездомные, которые не первый раз влезают в церковь на ночлег. О пострадавших не сообщалось.
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