Житель Барановичского района из мести сжег 127 тонн соломы

Уголовное дело было возбуждено в отношении 22-летнего местного жителя. Фигурант работает механизатором на птицефабрике "Дружба". Ранее он был судим за хулиганство. Как установлено, отправной точкой для совершения преступления стал мнимый бытовой конфликт. Молодому человеку показалось, что работники одного из сельхозпредприятий неуважительно к нему относятся. Он решил им отомстить и в несколько этапов (в январе, марте и августе) поджег спрессованную в рулоны солому, которая хранилась на открытых полях. В третий раз поджигателя поймали с поличным.