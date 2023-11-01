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Житель Барановичского района из мести сжег 127 тонн соломы

Житель Барановичского района из мести сжег 127 тонн соломы

Барановичская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере, пишет БЕЛТА.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 22-летнего местного жителя. Фигурант работает механизатором на птицефабрике "Дружба". Ранее он был судим за хулиганство. Как установлено, отправной точкой для совершения преступления стал мнимый бытовой конфликт. Молодому человеку показалось, что работники одного из сельхозпредприятий неуважительно к нему относятся. Он решил им отомстить и в несколько этапов (в январе, марте и августе) поджег спрессованную в рулоны солому, которая хранилась на открытых полях. В третий раз поджигателя поймали с поличным.

В результате было уничтожено 127 т соломы, ущерб составил без малого Br6 тыс. Причем пострадало не только хозяйство, в котором работают "обидчики" фигуранта, но и соседнее, чья солома хранилась рядом. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.218 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ или штрафа либо до двух лет ограничения свободы. До суда сельчанин будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото:pixabay.com

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