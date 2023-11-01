3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Житель Барановичского района из мести сжег 127 тонн соломы
Барановичская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере, пишет БЕЛТА.
Уголовное дело было возбуждено в отношении 22-летнего местного жителя. Фигурант работает механизатором на птицефабрике "Дружба". Ранее он был судим за хулиганство. Как установлено, отправной точкой для совершения преступления стал мнимый бытовой конфликт. Молодому человеку показалось, что работники одного из сельхозпредприятий неуважительно к нему относятся. Он решил им отомстить и в несколько этапов (в январе, марте и августе) поджег спрессованную в рулоны солому, которая хранилась на открытых полях. В третий раз поджигателя поймали с поличным.
В результате было уничтожено 127 т соломы, ущерб составил без малого Br6 тыс. Причем пострадало не только хозяйство, в котором работают "обидчики" фигуранта, но и соседнее, чья солома хранилась рядом. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.218 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ или штрафа либо до двух лет ограничения свободы. До суда сельчанин будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
На "Красном пищевике" принимал и угощали участников проекта "Марафон единства"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября