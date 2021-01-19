Житель Бобруйска задержан за оскорбление военного

Очередной активный участник деструктивного телеграм-канала задержан за оскорбление военного. Инцидент произошел в декабре. 41-летний житель Бобруйска прочитал фейковую публикацию о служащем внутренних войск МВД и написал под текстом оскорбительный комментарий в его адрес.