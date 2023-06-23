Житель Костюковичей попытался достать надувной круг и утонул

В Костюковичах мужчина хотел достать уплывший от берега надувной круг и утонул, пишет БЕЛТА.

Сообщение о тонущем мужчине на озере Боровецпоступило спасателям 22 июня в 18:45. Прибывшие через 4 минуты работники МЧС на поверхности воды уже никого не обнаружили. И только в 21:52 водолазы в 20 м от берега на глубине около 3 м нашли тело утонувшего. Им оказался местный житель 1974 года рождения.

По словам очевидцев, дочь утонувшего уронила в воду детский круг для плавания. Отец поплыл за ним, чтобы достать. Когда он отдалился от берега примерно на 50 м, люди стали кричать, пытаясь вернуть его обратно. Мужчина не послушал советов и продолжил плыть, однако через 100 м начал тонуть.

Фото:pixabay.com

