Житель Лунинца убил из ружья супругу, ее мать и брата. Возбуждено уголовное дело

Трагедия в Лунинце. Накануне вечером 66-летний житель райцентра, находясь у своей тещи, в ходе возникшей ссоры выстрелил из ружья в свою супругу, ее мать и брата.



Об этом сообщает Следственный комитет. Все трое скончались на месте происшествия. После этого мужчина произвел выстрел себе в область головы, однако остался жив. В настоящее время он находится в больнице под конвоем.



Трагедия произошла 8 марта, в милицию позвонила встревоженная женщина и сообщила, что ей то ли угрожают, то ли могут убить. На место выехала опергруппа, однако в этот момент помощь понадобилась только предполагаемому преступнику. В отношении него возбуждено уголовное дело. Известно, что в прошлом он судим не был. До сих пор следователи работают на месте.