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Житель Могилева вышел на балкон покурить и упал с третьего этажа

Житель Могилева вышел на балкон покурить и упал с третьего этажа

В Могилеве мужчина вышел на балкон и упал с третьего этажа. Ему на помощь пришли спасатели, пишет БелТА.

11 февраля в 3:55 очевидцы сообщили спасателям, что с третьего этажа одного из домов по проспекту Шмидта упал мужчина. Прибывшие спасатели обнаружили его на крыше магазина, пристроенного к дому. Мужчина находился на уровне второго этажа. Ему 35 лет, проживает в этом же доме на третьем этаже. По словам пострадвшего, он вышел на балкон покурить. Однако почувствовал головокружение и упал с балкона.

Работники МЧС сняли мужчину с крыши магазина. Врачоказал ему первую медицинскую помощь. После этого пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи.

Мужчина с травмами госпитализирован.

Фото:pixabay.com

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