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Житель Могилева вышел на балкон покурить и упал с третьего этажа
В Могилеве мужчина вышел на балкон и упал с третьего этажа. Ему на помощь пришли спасатели, пишет БелТА.
11 февраля в 3:55 очевидцы сообщили спасателям, что с третьего этажа одного из домов по проспекту Шмидта упал мужчина. Прибывшие спасатели обнаружили его на крыше магазина, пристроенного к дому. Мужчина находился на уровне второго этажа. Ему 35 лет, проживает в этом же доме на третьем этаже. По словам пострадвшего, он вышел на балкон покурить. Однако почувствовал головокружение и упал с балкона.
Работники МЧС сняли мужчину с крыши магазина. Врачоказал ему первую медицинскую помощь. После этого пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи.
Мужчина с травмами госпитализирован.
Фото:pixabay.com
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