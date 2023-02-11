Житель Могилева вышел на балкон покурить и упал с третьего этажа

11 февраля в 3:55 очевидцы сообщили спасателям, что с третьего этажа одного из домов по проспекту Шмидта упал мужчина. Прибывшие спасатели обнаружили его на крыше магазина, пристроенного к дому. Мужчина находился на уровне второго этажа. Ему 35 лет, проживает в этом же доме на третьем этаже. По словам пострадвшего, он вышел на балкон покурить. Однако почувствовал головокружение и упал с балкона.