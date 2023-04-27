Житель Молодечно надругался над 12-летней девочкой

В милицию обратилась жительница Молодечно, 12-летняя дочь которой стала жертвой педофила. По словам девочки, она подвергалась сексуальному насилию со стороны соседа. Оперативники в сфере нравов задержали 41-летнего подозреваемого. Было установлено, что фигурант совершал развратные действия в отношении девочки неоднократно. Он высматривал в окно, когда девочка будет возвращаться из школы, после чего насильно трогал ее за интимные места в подъезде дома. Чтобы девочка не рассказала о случившемся, фигурант угрожал, что расправится с ее родными.