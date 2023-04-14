Житель Смолевичей поджег магазин, а собирался всего лишь ограбить

Смолевичским районным отделом расследуется уголовное дело об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности, пишет БЕЛТА.

По данным следствия, ночью 3 ноября 2022 года 35-летний житель Смолевичей выпил дома спиртного и решил пройтись по городу. Во время прогулки на одной из улиц его привлекли яркие вывески торговых павильонов. В какой-то момент мужчина решил проникнуть в магазины, чтобы украсть продукцию. Злоумышленник отправился домой, где экипировался балаклавой, перчатками, монтировкой и зажигалкой.

Вернувшись на место, местный житель отжал монтировкой окно и проник в торговое помещение. Чтобы не привлекать внимание прохожих, не включая свет, злоумышленник освещал торговый зал зажигалкой. Когда он понял, что находится в магазине по продаже одежды, и ничего ценного для него там нет, направился в соседнее помещение, где похитил 2 фейерверка и Br120 из кассы. Покидал мужчина место преступление через ранее отжатое окно. Дома злоумышленник понял, что похищенные деньги потерял по дороге, поэтому решил вернуться.

Следователям молодой человек рассказал, что увидел внутри торговых помещений полыхающий огонь, и сразу понял, что от зажигалки случайно загорелась одежда в магазине. В экстренные службы он звонить не стал - боялся, что сразу узнают о его преступных действиях. Мужчина спешно вернулся домой, спрятал похищенное и лег спать.

Вскоре злоумышленника задержали правоохранители. В результате пожара предпринимателям причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше Br41 тыс.

В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия.

