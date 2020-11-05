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Житель Житковичей нанес оскорбительные надписи на государственный флаг

Надо выражать свое мнение не таким образом. К этому выводу пришел во время следствия 32-летний житель Житковичей, который нанес оскорбительные надписи на государственный флаг. Мужчина осознал свою вину и раскаивается в содеянном. Каждый раз хочется узнать у этих людей, почему они сперва делают, а потом думают.

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