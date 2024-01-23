Жительницу Климовичского района убили в день рождения

Погибла в день рождения. Жуткая история произошла в Климовичском районе.Местная жительница была убита в свой же праздник.

53-летняя женщина пригласила в гости 42-летнего приятеля отметить день рождения. В ходе застолья между гостем и сыном именинницы возник конфликт. Когда хозяйка попыталась уладить его, получила удар ножом, который стал для нее роковым. Пострадал также и сын убитой.