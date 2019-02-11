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Жителю агрогородка Ольшаны грозит штраф за вред, нанесенный природе
Жителю агрогородка Ольшаны грозит штраф в две с половиной тысячи рублей за вред, нанесенный природе. А почве без рекультивации придется восстанавливаться как минимум 10 лет. Тепличный сезон стартовал, и жители огуречной столицы приобретают грунт для будущего урожая. Но не все покупают землю: есть и те, кто незаконно ворует ее для своих парников и теплиц. Так, с поличным прямо в лесу был задержан житель Ольшан. Черный копатель снял гумус с помощью спецтехники, но далеко уехать не успел.
Это уже второй случай с начала года, когда жители Столинского района незаконно добывают землю. Не останавливают нарушителей и внушительные штрафы. Лес, где копают плодородный слой, на балансе местного сельхозпредприятия. Но сторожить площадь в 20 гектаров нет ни полномочий, ни ресурсов.
В том же Столинском районе искусственные питательные грунты производит торфопредприятие "Глинка". Субстраты не уступают пахотным землям, но покупают их не все. Только в прошлом году зафиксировано 23 факта незаконной добычи грунта, снято 300 квадратных метров плодородной почвы.
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