Жителю агрогородка Ольшаны грозит штраф за вред, нанесенный природе

Жителю агрогородка Ольшаны грозит штраф в две с половиной тысячи рублей за вред, нанесенный природе. А почве без рекультивации придется восстанавливаться как минимум 10 лет. Тепличный сезон стартовал, и жители огуречной столицы приобретают грунт для будущего урожая. Но не все покупают землю: есть и те, кто незаконно ворует ее для своих парников и теплиц. Так, с поличным прямо в лесу был задержан житель Ольшан. Черный копатель снял гумус с помощью спецтехники, но далеко уехать не успел.