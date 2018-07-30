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Жителю Бобруйска предъявлено обвинение в убийстве двух женщин

По статье "Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью". Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела. 36-летний местный житель вину признал полностью и дает показания. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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