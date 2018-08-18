Жуткое ДТП в Жодино

На пересечении улицы 50 лет Октября с дорогой Р-53 произошла авария. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Volkswagen, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии, врезался в грузовик с полуприцепом. В результате происшествия погибла 18-летняя девушка (пассажирка легкового авто). После столкновения легковушку отбросило на встречную полосу, где машина зацепила Renault. У водителя Volkswagen в крови обнаружено 4,2 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.