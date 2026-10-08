Частичное обрушение жилого здания произошло в Стамбуле

В Турции произошло ЧП. В Стамбуле частично обрушился 7-этажный жилой дом. Люди оказались под завалами. Трех человек спасли, среди них подросток. Точное количество человек, находящихся под завалами, неизвестно.

Отмечается, что в жилом доме обрушились три нижних этажа. Причины ЧП выясняются. На месте работают многочисленные бригады спасателей и медиков, идет эвакуация жильцов, заблокированных на верхних этажах и из оставшейся целой части здания.