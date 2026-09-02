Четвероногие помощники указали на запрещенный груз - пассажир перевозил гашиш

Четвероногие помощники указали правоохранителям на запрещенный груз. Витебские таможенники пресекли две попытки провезти в Беларусь наркотики. О том, что везут дурманы, знак подала в обоих случаях служебная собака. Белорус, который ехал в качестве пассажира на Skoda, перевозил гашиш. Наркотик, а это более 12 г, обнаружат в пачке из-под сигарет, которая находилась на полу за сидением. Во втором случае чуть более 2 г гашиша вез также белорус на автомобиле Opel. Запрещенное вещество было спрятано в багажнике.

Эксперты подтвердили, что обнаруженное вещество - гашиш. Уже возбуждены уголовные дела.