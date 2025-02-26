3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
Четыре недели без воды и еды - кот в грузовом контейнере пересек Атлантику
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Кот-путешественник из Нидерландов четыре недели плавал на товарном судне без воды и еды и добрался до Карибских островов. "Заяц" тайком залез в грузовой контейнер, пересек Атлантику и увидел свет только в порту Кюрасао.
Исхудавшее животное заметили рабочие, выгружавшие контейнеры. Бедняга был сильно напуган и не хотел вылезать, но его выманили едой. Котейку передали в местный приют для животных - он в полном порядке.