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Четыре недели без воды и еды - кот в грузовом контейнере пересек Атлантику

Кот-путешественник из Нидерландов четыре недели плавал на товарном судне без воды и еды и добрался до Карибских островов. "Заяц" тайком залез в грузовой контейнер, пересек Атлантику и увидел свет только в порту Кюрасао.

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Исхудавшее животное заметили рабочие, выгружавшие контейнеры. Бедняга был сильно напуган и не хотел вылезать, но его выманили едой. Котейку передали в местный приют для животных - он в полном порядке. 

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