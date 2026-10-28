Число погибших при столкновении поездов в Испании выросло до 46, передают местные СМИ. Сообщается о многочисленных пострадавших.

Трагедия случилась неподалеку от Толедо. Один скоростной поезд врезался в хвостовую часть другого. После удара два вагона одного из составов сошли с рельсов.

На месте работают спасатели и медики. Информации о причинах ЧП и точном числе раненых пока нет. Но в транспортной компании говорят, что авария произошла из-за человеческой ошибки. Ж/д сообщение на юге Испании остановлено.