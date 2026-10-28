Число жертв крушения поездов в Испании превысило 60 человек

Трагедия в Испании. Крупная железнодорожная авария произошла неподалеку от провинции Толедо. Один скоростной поезд врезался в хвостовую часть другого. После удара 2 вагона одного из составов сошли с рельсов.

В результате ЧП погибли по меньшей мере 68 человек. Это число может увеличиться. Всего в двух поездах находились 544 пассажира. Как сообщил премьер, в стране объявят трехдневный траур.

Из-за ЧП король Испании отменил намеченные на ближайшие дни мероприятия в своем графике. Приостановлен розыгрыш Кубка страны по футболу. Предварительно причина аварии - человеческий фактор. Однако профсоюз железнодорожников напомнил, что давно настаивает на проверке железнодорожной линии в провинции Толедо, поскольку ее состояние не соответствует объему инвестиций, вложенных в ее модернизацию. По подсчетам СМИ, с начала XXI века это уже пятое крушение поездов в Евросоюзе, в каждом из которых погибли больше 40 человек. При этом 4 из этих аварий произошли в Испании. На месте ЧП развернута масштабная спасательная операция.

"Все произошло внезапно. Все начало рушиться, мы упали. Я понял, что произошло столкновение. Нам удалось выбраться наружу. Мы оказались на земле. Началась спасательная операция. Тогда мы поняли, что первый и второй вагоны полностью уничтожены, раздавлены. Думаю, полсотни человек погибли на месте. Всюду кровь", - отметил Сэми Пол, пассажир поезда.

Филипп VI, король Испании:

"Я глубоко опечален этим ужасным происшествием с таким большим количеством погибших и пострадавших. Сейчас экстренные службы делают все возможное, занимаясь ликвидацией последствий и выяснением всех обстоятельств трагедии. Но в первую очередь мы разделяем эту общую боль. Мы хотим выразить семьям погибших наши самые искренние соболезнования, слова поддержки и сочувствия в это крайне тяжелое для них время".

Заявление МИД: Беларусь соболезнует близким погибших в аварии

Слова сочувствия и поддержки испанскому народу адресует и наша страна. Минск выражает глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. С таким заявлением выступил МИД нашей страны.

Ведомство отметило, что информации о наличии граждан Беларуси среди погибших и раненых не поступало. Наше посольство в Испании находится в постоянном контакте с местными властями и продолжает внимательно отслеживать ситуацию.