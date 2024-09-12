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Число жертв взрыва бензовоза в Нигерии превысило 140 человек

Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии превышает 140 человек - о жутком происшествии стало известно 16 октября.

Инцидент произошел в штате Джигава. Бензовоз попал в ДТП, а после взорвался.

Сообщается, что водитель потерял управление и его транспорт перевернулся, люди собрались вокруг, чтобы собрать вытекшее топливо, и в этот момент прогремел взрыв.

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