Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 169

В Колумбии растет число жертв землетрясения. Погибли 169 человек, почти 900 обратились за медпомощью. Сотни пропали без вести.

Люди остаются под завалами. Спасатели и местные жители продолжают поисковые работы. 11 августа пришла новость о том, что из-под завалов удалось достать живого младенца.

В стране введен режим национального бедствия. Нанесен огромный ущерб инфраструктуре: обрушились десятки домов, нарушено движение транспорта.

Президент Беларуси от имени народа и себя лично направил соболезнование лидеру Колумбии, родным и близким погибших, пожелал стойкости и быстрого выздоровления пострадавшим, сил и мужества колумбийцам для преодоления трагических последствий стихийного бедствия.