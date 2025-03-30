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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1 700

Кроме белорусских специалистов, помощь жителям Мьянмы оказывают спасатели из России, Китая, Индии, Сингапура и Таиланда.

Число жертв сильнейшего землетрясения в стране уже превысило 1 700. Кроме того, 3 408 человек получили травмы различной степени тяжести, а 139 - остаются в списке пропавших без вести.

Стихия также затронула Бангкок. Число погибших в столице Таиланда продолжает расти. Их уже 17. 32 человека пострадали. Судьба более 80 остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются.

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