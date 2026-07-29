ЧП на стройплощадке в Минске: пострадавших под завалами не обнаружено

По состоянию на 12 часов 29 июля пострадавших под завалами в Минске на стройке на улице Киселева не обнаружено. Спасатели продолжают работы.

Напомним, в результате ЧП 29 июля погиб 1 человек, 6 пострадали.

На стройке в Минске обрушились леса - погиб один человек По оперативной информации, произошло обрушение строительных лесов 9-этажного строящегося здания. В результате происшествия 1 человек погиб, еще 6 пострадали

На месте ЧП по улице Киселева. Здесь сегодня обрушились строительные леса 9-этажного здания. В результате 1 человек погиб на месте, 6 пострадали. Сотрудники МЧС занимаются разбором конструкций, чтобы не допустить новых обрушений.

Иван Башура, старший помощник начальника штаба ликвидации ЧС Минского городского управления МЧС Беларуси:

"При помощи альпинистского снаряжения и оборудования производилась работа по стабилизации строительных конструкций, а именно лесов на вышележащих этажах (это девятый, восьмой и седьмой этажи) для безопасности при выполнении работ на земле, а также расчистка и поиск пострадавших внизу. Обследование проводилось кинологической службой, также при помощи специального прибора по обнаружению людей в заваленных сооружениях. На текущее время пострадавших больше не обнаружено".

На месте происшествия сейчас работает 10 единиц техники. Причины инцидента выясняются.