ЧП в Калинковичах: трое мужчин погибли в канализационной шахте

Следственный комитет устанавливает причины смерти троих работников предприятия "Калинковичиводоканал".

1 сентября при обслуживании канализационно-насосной станции перестали выходить на связь начальник участка и два слесаря. Коллега обнаружил их личные вещи и фонарик в колодце - на место происшествия вызвали МЧС.

Спасатели извлекли тела трех мужчин. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Причины гибели устанавливают.