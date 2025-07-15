Дарите женщинам цветы, но будьте осторожны, заказывая их через соцсети

101 роза и пустой кошелек: минчане продолжают терять деньги, заказывая цветы онлайн.

Еще двое жителей столицы стали жертвами интернет-мошенников при заказе букетов через соцсети.

В первом случае 27-летний парень хотел сделать романтичный сюрприз своей девушке - преподнести букет из 101 розы. Он нашел подходящее предложение в социальной сети и оформил заказ. Продавец потребовал полную предоплату - 210 рублей, которые молодой человек перевел на указанный счет.

Затем ему пришла ссылка якобы на сайт доставки, где он ввел свои анкетные данные, номер телефона и данные банковской карты. После этого с карты минчанина списали еще 140 рублей. Он попыталась связаться с представителями интернет-магазина, однако его проигнорировали, а цветы так и не доставили.

Еще одна потерпевшая - 55-летняя минчанка. "Женщина решила порадовать себя - хотела заказать 51 розу ко дню рождения. Нашла объявление, перевела 140 рублей, но после ввода данных на платформе для оформления доставки с ее карты списали все средства. После этого аферисты заблокировали ее аккаунт", - рассказала старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска Надежда Калиберова.