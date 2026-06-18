3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
"Дети стабильны" - врачи рассказали о состоянии пострадавших в Брянской области пациентов
По данным медучреждений Минска, минувшая ночь для всех пострадавших из Брянской области прошла без ухудшений. Состояние пациентов остается стабильным, пишет БЕЛТА со ссылкой на Минздрав.
"Дети стабильны, ночь провели спокойно", - проинформировали в РНПЦ детской хирургии.
Что касается наиболее тяжелого пациента, он находится в отделении анестезиологии и реанимации. Планируется, что сегодня его прооперирует мультидисциплинарная бригада, в составе которой будут детские хирурги, лор, челюстно-лицевой хирург, травматологи, офтальмолог.
Взрослый пациент, госпитализированный в Главный военный медицинский клинический центр № 432 Вооруженных Сил Беларуси, также стабилен. Его состояние средней тяжести. Медики не исключают его перевод 19 июня из реанимации в отделение.
Фото: freepik.com