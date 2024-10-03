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Действовала на опережение. Школьница из Минска "заминировала" ТЦ от имени своего обидчика
Школьница из Минска заминировала торговый центр от имени знакомого, чтобы он не успел сделать наоборот.
Накануне у девушки произошел конфликт с молодым человеком, которого она знала только по переписке в интернете. Чтобы запугать школьницу, собеседник пригрозил заминировать от ее имени торговый центр. Тогда она задумала совершить аналогичное преступление, только с использованием данных своего обидчика.
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