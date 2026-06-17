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Дрон со шрапнелью бил по колесам: раскрыты новые подробности атаки БПЛА на автобус
Журналисты "Первого информационного" находится в Речице, откуда как раз выезжали белорусские дети, попавшие под обстрел ВСУ в Брянской области.
Все больше появляется информации о случившемся в Брянской области - атаке БПЛА на автобус с белорусскими детьми
"Там находятся мои двое детей - Константин и Данил. Детей привезли в школу, там их покормили, предоставили врачей, сделали кровати, кому-то делали уколы, успокаивали, кто-то из детей уснул, кто-то играет с мячом, занимается в спортзале. Они испугались очень сильно, но состояние удовлетворительное", - рассказала Екатерина, мать мальчиков.
По словам женщины, ей позвонила мама одного из мальчиков, который тоже был в автобусе, и сообщила об ударе дрона. "Дальше связь прервалась. Я дозвонилась потом сама до своих детей. Они нашли свои вещи. Я знаю, что централизованно из Гомеля отправили туда 2 автобуса, должны к вечеру вернуться. Пока их там еще допрашивают и проводят какие-то мероприятия", - добавила она.
Юрий Ануфриев, директор ДЮСШ № 2 Речицкого района:
"17 июня утром из Речицы в Геленджик выехали отдыхающие на оздоровление. В составе отдыхающих находились 28 спортсменов-учащихся со своими семьями, а также тренеры-преподаватели со своими семьями, находившимися в отпуске. В районе 11 часов утра поступил звонок от тренера о произошедшей атаке на автобус. За всеми отдыхающими, в том числе и за спортсменами с семьями, выехали автобусы и специалисты в Российскую Федерацию, которые доставят их назад в Речицу".
Два автобуса, отправившихся из Гомеля, уже находятся на территории Брянской области. В ближайшее время они заберут детей, не пострадавших от удара БПЛА, и доставят их обратно в Беларусь ближе к полуночи. Данную атаку украинского БПЛА квалифицировали как террористический акт. Известно, что дрон самолетного типа был целенаправленно выпущен по колесам автобуса. Головная часть беспилотника была наполнена шрапнелью (мелкими металлическими деталями) для поражения большого количества людей.