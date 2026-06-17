Дрон со шрапнелью бил по колесам: раскрыты новые подробности атаки БПЛА на автобус

Журналисты "Первого информационного" находится в Речице, откуда как раз выезжали белорусские дети, попавшие под обстрел ВСУ в Брянской области.

Все больше появляется информации о случившемся в Брянской области - атаке БПЛА на автобус с белорусскими детьми

"Там находятся мои двое детей - Константин и Данил. Детей привезли в школу, там их покормили, предоставили врачей, сделали кровати, кому-то делали уколы, успокаивали, кто-то из детей уснул, кто-то играет с мячом, занимается в спортзале. Они испугались очень сильно, но состояние удовлетворительное", - рассказала Екатерина, мать мальчиков.

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По словам женщины, ей позвонила мама одного из мальчиков, который тоже был в автобусе, и сообщила об ударе дрона. "Дальше связь прервалась. Я дозвонилась потом сама до своих детей. Они нашли свои вещи. Я знаю, что централизованно из Гомеля отправили туда 2 автобуса, должны к вечеру вернуться. Пока их там еще допрашивают и проводят какие-то мероприятия", - добавила она.

Юрий Ануфриев, директор ДЮСШ № 2 Речицкого района:

"17 июня утром из Речицы в Геленджик выехали отдыхающие на оздоровление. В составе отдыхающих находились 28 спортсменов-учащихся со своими семьями, а также тренеры-преподаватели со своими семьями, находившимися в отпуске. В районе 11 часов утра поступил звонок от тренера о произошедшей атаке на автобус. За всеми отдыхающими, в том числе и за спортсменами с семьями, выехали автобусы и специалисты в Российскую Федерацию, которые доставят их назад в Речицу".