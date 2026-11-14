ДТП с маршруткой в Минском районе: один погибший, девять госпитализированы

Один погибший, девять человек в больнице: под Минском столкнулись микроавтобус и легковушка.

По предварительной информации, 14 ноября около 16.40 на 19-м км автодороги М-4 Минск- Могилев Минского района произошло столкновение между двигавшимися в попутном направлении микроавтобусом Mercedes под управлением 44-летнего водителя и легковым автомобилем Nissan (личность водителя устанавливается).

Водитель легковушки погиб на месте, его пассажиру оказывают медицинскую помощь. В салоне микроавтобуса находились 14 человек - девять из них доставили в больницу для осмотра.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.