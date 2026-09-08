Думала, что помогает КГБ: минчанка вывезла за границу более 60 тыс. долларов

Минчанка поверила мошенникам и стала на них работать: взяла два кредита и передала деньги аферистам.



Оперативники установили личность 55-летней женщины, которая по заданию мошенников вывозила из страны похищенные у белорусов деньги. Женщина была обманута и думала, что сотрудничает с белорусскими спецслужбами.

Екатерина Добровольская, старший инспектор ОИОС ГУВД Мингорисполкома: "Сначала минчанку обманули по схеме "замены домофона" и попросили назвать код из СМС. После этого стали запугивать уголовным делом за сотрудничество с мошенниками. В мессенджере с женщиной связался незнакомец, который представился сотрудником КГБ и велел выполнять инструкции. Сначала женщина взяла на свое имя два кредита на 10 и 20 тыс. рублей и вывезла эти деньги за границу. Она была уверена, что помогает вывести на чистую воду недобросовестных работников белорусских банков. После чего выполнила еще три задания. Деньги на общую сумму свыше 60 тыс. долларов она вывезла за границу и передала незнакомцу, которого считала сотрудником правоохранительных органов".

О подозрительных просьбах незнакомцев сообщите по номеру 102

По всем фактам проводятся проверки. Милиция напоминает: не соглашайтесь на участие в спецоперациях, о которых вам сообщают незнакомцы по телефону. Услышав такую просьбу, сообщите об этом по телефону 102.