Два человека погибли при стрельбе в начальной школе в Чикаго

Два человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в Чикаго. Жертвы работали в службе уборки. На месте происшествия прибывшие полицейские обнаружили оружие. Кто открыл огонь, пока не установлено, следствие выясняет подробности инцидента.

Сообщается, что в момент происшествия в здании не было учеников, но, как передают местные СМИ, родители уже выражают опасения за безопасность детей перед началом учебного года, который стартует 24 августа.

Фото: magnific.com