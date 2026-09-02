Двое моряков погибли при инциденте с саудовским танкером в Ормузском проливе

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В ночь на 1 сентября в Ормузском проливе у побережья Омана произошел инцидент с супертанкером Sidr, принадлежащим саудовской судоходной компании Bahri. В результате происшествия погибли два моряка.

Как говорится в официальном заявлении судовладельца, компания Bahri с глубоким прискорбием подтвердила гибель двух членов экипажа. Компания отметила, что ее танкер Sidr попал в инцидент, связанный с безопасностью, при пересечении Ормузского пролива.

Инцидент произошел примерно в 17 морских милях к северо-востоку от оманского портового города Хасаб, когда танкер пытался покинуть акваторию Персидского залива. По данным агентства Bloomberg, в ту же ночь в Ормузском проливе были поражены два супертанкера.