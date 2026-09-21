Двойной обман: житель Минска потерял около 70 тыс. рублей, поверив лже-сотрудникам КГК
Мошенники превзошли сами себя. Минчанин не поверил звонившим аферистам, которые представились работниками Энергосбыта, но поверил другим, которые назвались сотрудниками Госконтроля.
На первый звонок мужчина не отреагировал, так как наслышан о таком виде обмана, но когда поступил второй звонок, якобы из КГК, потерял бдительность. Минчанина убедили, что мошенники оформили от его имени кредиты и чтобы обнулить их, нужно оформить зеркальные займы и вернуть деньги в банк через внештатных курьеров.
Екатерина Добровольская, старший инспектор ОИОС ГУВД Мингорисполкома:
"Он поверил, взял из дома 30 тыс. рублей и запросил два кредита еще почти на 40 тыс. Все эти наличные мужчина оставил в закладках на остановочных пунктах и рядом с кладбищем. Также он забрал деньги у обманутой минчанки и съездил по тому же заданию в Витебск. Полученные деньги он также спрятал в тайниках для следующих курьеров".
Милиция напоминает: если по телефону вам сообщают о взятых на ваше имя кредитах и требуют спрятать деньги в тайниках, то немедленно положите трубку и обратитесь в милицию.