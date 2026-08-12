Экс-главу хозяйства судят за взятку криптовалютой на 365 тыс. долларов

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о получении и даче взятки в особо крупном размере. Согласно материалам дела, экс-руководитель сельхозорганизации с августа 2024 года по июль 25-го принял от представителей пяти коммерческих организаций в качестве взятки в размере 365.030 токенов USDT, что сегодня эквивалентно аналогичной сумме в долларах США. Цифровые активы через другого человека перечислялись на принадлежащий фигуранту криптокошелек.

Как установило следствие, благодарности полагались лишь за то, что мужчина организовал бесперебойные поставки мясной продукции в объемах, необходимых покупателю. Бонусы также полагались и за сделки по приобретению пшеницы.