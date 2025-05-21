Экс-советника Януковича застрелили недалеко от Мадрида

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Андрей Портнов, который раньше занимал должность заместителя главы администрации и советника бывшего президента Украины Виктора Януковича, был застрелен в окрестностях Мадрида, сообщает радиостанция Cadena SER.

Инцидент произошел примерно в 9:15 по местному времени в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон рядом со школой, в которой учатся дети Портнова. По данным источника, Андрей Портнов получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно - в голову.

Как уточнила газета ABC, преступник скрылся с места происшествия. Но есть показания свидетелей, которые утверждают, что стрелявший был одет в синий спортивный костюм. Не исключается, что у него могли быть сообщники.

"Скорая медицинская помощь пыталась реанимировать Андрея Портнова, но не смогла переломить ситуацию "из-за тяжести ранений", которые он получил", - говорится в публикации газеты 20minutos со ссылкой на представителя экстренных служб Энкарна Фернандеса.

Среди прочих рассматривается версия убийства по политическим мотивам, а также сведение счетов из-за долгов.

Портнов мог обладать опасной для окружения Зеленского информацией, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича. Вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого", - написал он в своем Телеграм-канале.

Что известно об Андрее Портнове

В 2010-2013 годах Портнов занимал пост заместителя главы администрации, советника бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Являлся инициатором большинства уголовных дел в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.

В 2014 году, во период "майдана", занимал пост первого заместителя главы администрации Януковича.

Считался одним из инициаторов законодательства об ужесточении ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста, хотя и отрицал это.

Был членом рабочей группы по урегулированию политического кризиса.

Занимая пост замглавы администрации Януковича, входил в совет Национального банка Украины, Государственного экспортно-импортного банка, был членом Высшего совета юстиции.