Эксперт объяснил, как работает дрон ВСУ, ударивший по автобусу с белорусскими детьми

Пока представители военно-политического руководства Украины пытаются скрыть преступную атаку дрона на автобус с белорусскими детьми, озвучивая версии, далекие от реальности, и считая нас непроинформированными о ситуации в регионах России, журналисты "Первого информационного" пытаются докопаться до истины.

На данный момент по материалам, опубликованным в Сети, можно сказать, что атака была совершена БПЛА самолетного типа с искусственным интеллектом американского производства.

О том, что говорит в поддержку этой версии, рассказала Ксения Лебедева.

На данный момент известно, что после осмотра места теракта и автобуса, по которому была совершена атака, были обнаружены детали дрона и его боевой части. Пока они не демонстрируются публично. Однако эксперты, визуально оценив те фотографии и видео, которые были выложены в публичное поле, сходятся во мнении, что это мог быть дрон американского производства. Такие дроны активно используются по всей линии фронта украинскими военными формированиями, в том числе по логистическим путям, по которым перемещаются гражданские автомобили - фуры, автобусы и обычные легковые машины.

Речь идет о БПЛА самолетного типа Hornet, его еще прозвали "бесшумным убийцей" с искусственным интеллектом. Запущенный Hornet барражирует на малой высоте, сканируя ландшафт. Радиоэлектронная борьба против него бессильна. Часто они работают роем из 6-8 аппаратов.

Кстати, один из водителей автобуса рассказал о том, что дрон был не один на месте теракта.

Эксперт по беспилотным летательным аппаратам:

"Изначально, когда Hornet только появился, его дальность составляла порядка 70-80 км. Но ввиду его развития, ввиду того, что на него стали ставить терминалы Starlink, нынешняя актуальная дальность этих дронов от точки запуска, условно, до точки поражения, это порядка 145 км. С нагрузкой боевой части до 5 кг".

Он также добавил, что заявление украинской стороны о том, что на дистанции 50-60 км от линии боевого соприкосновения они не могли кого-то поразить, выглядит очень смешно. "Если мы возьмем всю линию боевого соприкосновения, которая сейчас страдает, и в том числе логистические маршруты, например, в районе Мариуполя, они страдают в том числе посредством этих дронов. И Брянск не является исключением", - заметил эксперт.

Однако вызывает вопросы количество боевой части. Она небольшая, до 5 кг. Это можно определить по характеру повреждений на фото и видео. Начинена была мелкими металлическими деталями для большего поражения, но без летального исхода.

Фото: Sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3d20d19-dd2d-40df-b4dc-a2432dbc15d7/conversions/6b241853-15be-406b-896d-7fd587198c01-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3d20d19-dd2d-40df-b4dc-a2432dbc15d7/conversions/6b241853-15be-406b-896d-7fd587198c01-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3d20d19-dd2d-40df-b4dc-a2432dbc15d7/conversions/6b241853-15be-406b-896d-7fd587198c01-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3d20d19-dd2d-40df-b4dc-a2432dbc15d7/conversions/6b241853-15be-406b-896d-7fd587198c01-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik.by

Становится понятно, что цели нанести максимальный урон не было. Задача была спровоцировать. Кроме этого, эксперт отмечает заниженный удар, что тоже свидетельствует о сознательном выборе угла. Но как все-таки работает искусственный интеллект в Hornet?

Эксперт по беспилотным летательным аппаратам:

"Дрон все время не летит на искусственном интеллекте - им управляет оператор. Искусственный интеллект включается тогда, когда оператор видит определенный набор целей на своем экране, которые у него находятся в поле зрения. Он тыкает пальчиком по определенной цели, и дальше уже беспилотник реализует удар самостоятельно".

Поэтому разговоров о том, что они не знали, что беспилотник летел в обычный гражданский автобус, быть не может, отметил он.

"Я практически уверен, и коллеги со мной соглашаются, что они не могли не знать, что это за автобус и кого он везет. Это просто очередная провокация, - подчеркнул эксперт. - Именно по этой причине была такая маленькая боевая часть. Именно по этой причине автобус не сгорел. Именно поэтому этот автобус не разлетелся в мелкий винегрет. Потому что они знали кто, они знали куда. И им был важен не факт поражения, а факт вот этого хайпа. Для того чтобы Президента Беларуси спровоцировать на какие-то действия. Чтобы Александр Лукашенко, кроме словесной поддержки России, начал принимать меры - как минимум по обеспечению безопасности своих пострадавших граждан".

Сейчас разведка всего Североатлантического альянса обслуживает интересы Украины в этих военных действиях. Поэтому о недостатке информации у них речи не идет и цели выбираются сознательно. Но что могло еще стать триггером для атаки украинского дрона?