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Эксперт объяснил, как работает дрон ВСУ, ударивший по автобусу с белорусскими детьми
- Эксклюзив
Пока представители военно-политического руководства Украины пытаются скрыть преступную атаку дрона на автобус с белорусскими детьми, озвучивая версии, далекие от реальности, и считая нас непроинформированными о ситуации в регионах России, журналисты "Первого информационного" пытаются докопаться до истины.
На данный момент по материалам, опубликованным в Сети, можно сказать, что атака была совершена БПЛА самолетного типа с искусственным интеллектом американского производства.
О том, что говорит в поддержку этой версии, рассказала Ксения Лебедева.
На данный момент известно, что после осмотра места теракта и автобуса, по которому была совершена атака, были обнаружены детали дрона и его боевой части. Пока они не демонстрируются публично. Однако эксперты, визуально оценив те фотографии и видео, которые были выложены в публичное поле, сходятся во мнении, что это мог быть дрон американского производства. Такие дроны активно используются по всей линии фронта украинскими военными формированиями, в том числе по логистическим путям, по которым перемещаются гражданские автомобили - фуры, автобусы и обычные легковые машины.
Речь идет о БПЛА самолетного типа Hornet, его еще прозвали "бесшумным убийцей" с искусственным интеллектом. Запущенный Hornet барражирует на малой высоте, сканируя ландшафт. Радиоэлектронная борьба против него бессильна. Часто они работают роем из 6-8 аппаратов.
Кстати, один из водителей автобуса рассказал о том, что дрон был не один на месте теракта.
Эксперт по беспилотным летательным аппаратам:
"Изначально, когда Hornet только появился, его дальность составляла порядка 70-80 км. Но ввиду его развития, ввиду того, что на него стали ставить терминалы Starlink, нынешняя актуальная дальность этих дронов от точки запуска, условно, до точки поражения, это порядка 145 км. С нагрузкой боевой части до 5 кг".
Он также добавил, что заявление украинской стороны о том, что на дистанции 50-60 км от линии боевого соприкосновения они не могли кого-то поразить, выглядит очень смешно. "Если мы возьмем всю линию боевого соприкосновения, которая сейчас страдает, и в том числе логистические маршруты, например, в районе Мариуполя, они страдают в том числе посредством этих дронов. И Брянск не является исключением", - заметил эксперт.
Однако вызывает вопросы количество боевой части. Она небольшая, до 5 кг. Это можно определить по характеру повреждений на фото и видео. Начинена была мелкими металлическими деталями для большего поражения, но без летального исхода.
Становится понятно, что цели нанести максимальный урон не было. Задача была спровоцировать. Кроме этого, эксперт отмечает заниженный удар, что тоже свидетельствует о сознательном выборе угла. Но как все-таки работает искусственный интеллект в Hornet?
Эксперт по беспилотным летательным аппаратам:
"Дрон все время не летит на искусственном интеллекте - им управляет оператор. Искусственный интеллект включается тогда, когда оператор видит определенный набор целей на своем экране, которые у него находятся в поле зрения. Он тыкает пальчиком по определенной цели, и дальше уже беспилотник реализует удар самостоятельно".
Поэтому разговоров о том, что они не знали, что беспилотник летел в обычный гражданский автобус, быть не может, отметил он.
"Я практически уверен, и коллеги со мной соглашаются, что они не могли не знать, что это за автобус и кого он везет. Это просто очередная провокация, - подчеркнул эксперт. - Именно по этой причине была такая маленькая боевая часть. Именно по этой причине автобус не сгорел. Именно поэтому этот автобус не разлетелся в мелкий винегрет. Потому что они знали кто, они знали куда. И им был важен не факт поражения, а факт вот этого хайпа. Для того чтобы Президента Беларуси спровоцировать на какие-то действия. Чтобы Александр Лукашенко, кроме словесной поддержки России, начал принимать меры - как минимум по обеспечению безопасности своих пострадавших граждан".
Сейчас разведка всего Североатлантического альянса обслуживает интересы Украины в этих военных действиях. Поэтому о недостатке информации у них речи не идет и цели выбираются сознательно. Но что могло еще стать триггером для атаки украинского дрона?
Одна из девочек перед тем, как выехать в дорогу, выложила в социальной сети видео с информацией о том, что они отправляются из Гомельской области в Геленджик. Учитывая, как украинская сторона активно мониторит информационное поле Беларуси, эта публикация могла послужить спусковым крючком для террористического акта и подобной провокации.