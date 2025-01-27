Эксперты помогли женщине вернуть деньги за некачественные кожаные ботинки

Тогда потребитель обратилась к специалистам для проведения экспертизы. Вердикт однозначен – обувь имела ряд производственных дефектов. Уже с заключением женщина еще раз пришла в магазин, где ей все-таки вернули деньги за некачественные ботинки, а также компенсировали затраты на экспертизу.