Еще один гражданин Беларуси пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

Еще один гражданин Беларуси пострадал от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

"Около села Деменка Новозыбковского городского округа в результате взрыва беспилотника ранен водитель грузового автомобиля. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, назначено амбулаторное лечение", - раскрыл подробности глава региона.

Ранее 22 октября пресс-служба МИД Беларуси и губернатор Брянской области уже сообщали о другом инциденте, который произошел в Жуковском районе этого же региона России. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы. Угрозы для его жизни не было.

Фото: РИА Новости